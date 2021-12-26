РИАМО - 26 дек. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Шатура проводит торги по аренде нежилого помещения площадью 56,2 кв. м в городе Рошаль по улице Октябрьской Революции, 29, сообщает пресс-служба комитета.

Помещение предоставляется в аренду на 5 лет. Стартовая цена лота составляет 7868 рублей в месяц.

Благодаря свободному назначению помещения предприниматель вправе решать сам, с какой целью использовать арендуемую площадь.

Помещение находится на первом этаже двухэтажного кирпичного здания, имеет удобный подход, подъезд и обладает хорошей транспортной доступностью: в 100 м от него находится остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Родина», в 300 м — автостанция «Рошаль». Помещение окружают жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и торгового назначения. В данном районе развита инфраструктура, в том числе транспортная.

Заявки на аукцион принимаются до 4 февраля на электронной торговой площадке «РТС-тендер»: www.rts-tender.ru (номер процедуры 79377). Аукцион состоится 8 февраля.