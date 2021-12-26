РИАМО - 26 дек. В воскресенье в Московской области с 14:30 и до конца суток прогнозируются снег, местами метель, порывистый ветер до 17 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Водителям рекомендовали воздержаться от поездок на личных авто. За рулем нужно четко соблюдать дистанцию и скоростной режим. Парковать машину следует в гараже или подальше от деревьев.

Пешеходам в непогоду советуют передвигаться осторожно, избегать мостов, эстакад, домов с неустойчивой крышей, линий электропередачи. Пожилым людям в гололедицу следует пользоваться тростью с резиновым наконечником или палкой с шипами.

Особую осторожность водителям и пешеходам необходимо соблюдать на перекрестках дорог и пешеходных переходах.

В Подмосковье до вечера 27 декабря действует «желтый» уровень погодной опасности. Он объявлен из‑за гололедицы.