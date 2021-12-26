РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. В костюмированном трейл-забеге в лесопарке «Елочки» в Подольске в воскресенье участвовали порядка 50 человек, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Любители бега смогли показать свои навыки на дистанциях 5, 10 и 20 км. Для детей подготовили маршрут длиной 1 км.

«Данное мероприятие организовано в целях пропаганды здорового образа жизни. Отмечу, что бег – один из самых доступных видов спорта, которым могут заниматься как новички, так и профессионалы. В воскресенье в первом костюмированном трейл-забеге приняли участие около 50 человек, в том числе и 17 детей, которые пробежали дистанцию в 1 км», - сказал организатор Павел Куприянов.

Он отметил, что участников, показавших наилучшие результаты, ждут кубки и грамоты. В дальнейшем организаторы планируют проводить подобные забеги регулярно.