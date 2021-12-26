РИАМО - 26 дек. С 15 часов и до конца воскресенья в Москве местами ожидаются снег, метель, на дорогах возможно образование снежных заносов. Порывы ветра могут достигать 17 м/с, сохраняется гололедица, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

В таких погодных условиях необходимо проявлять особую аккуратность на улице. Водителям следует избегать резких маневров на дороге и не парковаться около деревьев. Пешеходам также стоит держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

До вечера следующего дня в столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из‑за гололедицы.