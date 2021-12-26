РИАМО - 26 дек. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрациями нескольких городских округов объявлены электронные аукционы по продаже машино-мест, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

5 машино-мест можно приобрести в новом подземном паркинге, который располагается недалеко от центра Подольска по адресу: улица Рабочая, д. 4. 3 машино-места, площадь каждого из которых 12,8 кв.м, и 2 машино-места по 12,6 кв. м можно приобрести в собственность от 690 600 руб. за единицу.

2 машино-места по 18,3 кв. м можно купить в Реутове недалеко от станции метро «Новокосино». Машино-места расположены на ул. Октября, в д. 32. Начальная цена продажи от 712 000 руб.

Машино-место площадью 16 кв. м предлагается приобрести в собственность в Домодедове на паркинге с комфортным заездом и удобной локацией. Объект находится на улице Советской, д. 70, стр.1. Начальная цена продажи лота - 295 000 руб.

Площадь машино-мест, выставленных на торги, подойдет для стоянки как компактных автомобилей, так и внедорожников.

Всего с начала года в Подмосковье продано 16 машино-мест общей площадью 292,1 кв. м.