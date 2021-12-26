РИАМО - 26 дек. Пожарные локализовали огонь в нежилом здании в деревне Большое Толбино городского округа Подольск, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о пожаре поступил в 11:45. Огонь распространился по зданию, находящемуся на территории промзоны. Сотрудники МЧС локализовали возгорание в 12:50.

В тушении пожара принимают участие 58 человек и 17 единиц техники.

За прошедшие сутки на территории Московской области произошло 36 пожаров, в их ликвидации участвовали 315 человек и 90 единиц техники.