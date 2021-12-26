РИАМО - 26 дек. В рамках проекта «Уникальные документы» в этом году широкая общественность получила доступ к 365 планам, чертежам и рисункам, которые касаются архитектурного облика Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Проект «Уникальные документы» был запущен совместными усилиями Главного архивного управления Москвы и столичной Госинспекции по недвижимости.

«Благодаря нашей совместной работе удалось сохранить ценнейшие исторические материалы, среди которых чертежи, акварельные рисунки фасадов утраченных церквей и монастырей, нереализованные планы грандиозных советских построек», — сказал начальник Главного архивного управления Ярослав Онопенко.

Также можно ознакомиться с гравюрами известных художников XVIII века и военными документами. Материалы заинтересуют архитекторов, историков и всех тех, кто любит Москву.