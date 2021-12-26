РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Огнеборцы ликвидируют возгорание в промзоне деревни Большое Толбино городского округа Подольск, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны округа.

Как отмечается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте», сообщение о возгорании в промзоне поступило в воскресенье в 11:45. Пожар произошел на улице Промышленной.

«В настоящее время сотрудники пожарной охраны округа ликвидируют возгорание. Подробности уточняются», - сказал сотрудник.