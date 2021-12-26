РИАМО - 26 дек. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрациями городских округов объявлено 10 электронных аукционов по аренде земельных участков для размещения складов, сообщает пресс-служба комитета.

Площадь объектов варьируется от 2,9 до 19,5 тыс. кв. м. Предлагаемые земельные участки находятся в крупных округах Подмосковья, имеют разнообразную конфигурацию и удобную локацию. Эти факторы позволят оптимизировать процессы доставки товаров и услуг.

В настоящее время по всем лотам идет заявочная кампания.

С начала года бизнес взял в аренду в Московской области 25 земельных участков для размещения складов, общая площадь которых составила порядка 259 тыс. кв. м. Вся документация по лотам, подробные характеристики объектов опубликованы на портале ЕАСУЗ.