РИАМО - 26 дек. В состав российской сборной на чемпионате Европы по фигурному катанию вошли одиночницы Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, сообщает Федеральное агентство новостей.

В мужской части турнира выступят Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Также на чемпионат Европы поедут спортивные пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, танцоры на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 12 по 16 января следующего года.

Состав российской команды был сформирован по результатам прошедшего на днях национального чемпионата.