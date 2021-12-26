РИАМО - 26 дек. Коммунальные службы Москвы продолжают очищать от снега улицы, дворы, парковки и другие городские территории. Водителям необходимо с пониманием отнестись к данной работе и не мешать движению спецтехники, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Собранный с территории мегаполиса снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации. Всего в городе круглосуточно работают 56 таких пунктов.

Особое внимание при уборке территорий уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам пассажирского транспорта, станциям подземки и МЦК, соцобъектам.

По итогам снегопада, который прошел 25 декабря, в Москве выпало 14% от месячной нормы осадков.