РИАМО - 26 дек. Представители комитета по конкурентной политике Московской области в ходе сессии по развитию института самозанятости «Самозанятые и госзакупки», которая прошла в рамках онлайн бизнес-марафона, рассказали об участии самозанятых в государственных и муниципальных закупках, сообщает пресс-служба комитета.

В ходе сессии первый заместитель председателя комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева отметила, что совместная встреча с членами подмосковной «Опоры России» уже не первая. В частности, результатом совместной работы с комитетом по вопросам в сфере государственных и муниципальных закупок московского областного отделения «Опоры России» уже стали многие изменения в работе информационных систем, а также в типовом положении о закупках Московской области.

«Нам очень важна обратная связь от предпринимателей, от тендерных специалистов, ведь сообща мы сможем сформировать максимально прозрачную и удобную систему закупок в Подмосковье», - отметила Журавлева.

В свою очередь представители ГКУ «Региональный центр торгов» рассказали о тенденциях, которые наблюдаются в сфере госзакупок Московской области. В частности, доля участников – представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), растет ежегодно. А в 2022 году доля закупок для СМСП увеличена на законодательном уровне.

К сессии подключились как начинающие предприниматели, которые имеют минимальное представление об участии в тендерах, так и опытные участники торгов, благодаря заинтересованности которых удалось создать настоящую живую дискуссию.