РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. В горосдком округе Подольск порядка 600 дворников очищают дворовые территории от выпавшего снега, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Так, 577 дворников, 58 тракторов и 52 единицы вспомогательной техники задействованы в уборке дворов многоквартирных домов после снегопада. Уборка начинается с входных групп МКД, затем от снега очищают тротуары, проезды, гостевые стоянки, детские и спортивные площадки.

По регламенту уборка снега проводится через 12 часов после окончания снегопада. Для более оперативной уборки жителей просят оказывать содействие управляющим компаниям, убирать автотранспорт во время механизированной уборки во дворах. В настоящее время работы продолжаются.

По вопросам уборки снега во дворах многоквартирных домов можно обращаться в комитет по ЖКХ администрации по телефонам: 8 (496) 755-57-93 (горячая линия в рабочие дни с 09:00 до 18:00), 8 (496) 755-57-98 (единая дежурно-диспетчерская служба, круглосуточно), 8 (496) 764-06-44 (в будни с 09:00 до 18:00).