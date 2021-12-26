РИАМО - 26 дек. Для жителей столицы на ВДНХ зимой пройдут выставки о путешественнике Федоре Конюхове и вирусах, а также экскурсии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В центре «Космонавтика и авиация» открыта выставка «Федор Конюхов: человек может все!». Для посетителей подготовили картины и артефакты российского путешественника, который установил 25 мировых рекордов. Также он покорил 7 вершин мира и совершил кругосветное плавание. Экспозиция открыта до 31 января 2022 года, приобрести билеты можно на сайте.

Выставка «Скафандр для внекорабельной деятельности «Орлан-ДМА» продлится до 15 января. Часы работы: с 11:00 до 22:00 ежедневно, кроме понедельника, купить билет можно на входе. Кроме того, в центр можно бесплатно в рамках акции «Счастливые часы» — со вторника по пятницу с 11:00 до 13:00 и с 13:00 до 15:00.

Политехнический музей представляет выставку «Жизнь с вирусами». Она проходит в павильоне №67 «Карелия». Гостям расскажут о вирусах и эпидемиях, с которыми сталкивался мир. Экспозиция открыта со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00 до 10 января 2022 года. На сайте можно бесплатно оформить билет.

Музей ВДНХ приглашает гостей на выставку, посвященную Николаю Цицину — первому директору ВДНХ и основателю Главного ботанического сада Российской академии наук. Экспозиция доступна со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00. Также ее можно посетить бесплатно со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, а еще каждое третье воскресенье месяца.

На экскурсии «Рабочий и колхозница. Сквозь годы и эпохи» посетителям расскажут, как скульптура Веры Мухиной стала символом киностудии «Мосфильм» и как она создавалась.

Центр «Космонавтика и авиация», музей ВДНХ, павильон «Карелия» и «Рабочий и колхозница» работают в формате Covid-free. Для их посещения необходимо предъявить QR-код.​