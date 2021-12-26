РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Во время праздничной программы в сквере Поколений Подольска благодарность президента РФ вручили художнику-живописцу, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

25 декабря в сквере Поколений прошла праздничная программа «Новогодний серпантин», в ходе которой торжественно зажгли огни на центральной елке округа. Мероприятие, несмотря на погоду, собрало сотни подольчан и гостей муниципалитета.

В этот вечер на сцене художнику-живописцу Владимиру Сиухову торжественно вручили благодарность президента России. Ценными подарками были награждены победители муниципального конкурса на лучшую новогоднюю игрушку-поделку. Завершилась программа традиционным красочным фейерверком.

С этого события в Подольске начинается череда новогодних и рождественских мероприятий.