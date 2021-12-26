РИАМО - 26 дек. В столице в воскресенье прогнозируются снегопад, метель и ветер с порывами до 16 м/с, такая погода обусловлена североатлантическим циклоном, сообщает «Вечерняя Москва».

«Ожидаются облачность, кратковременные заряды снега, метель с ухудшением видимости до нескольких километров», - сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что температура в Москве в воскресенье будет от минус 5 до минус 7 градусов, в Подмосковье - от минус 4 до минус 9 градусов. Это ниже нормальных значений для декабря.

Ранее в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из‑за гололедицы. Он действует до вечера 27 декабря.