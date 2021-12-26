РИАМО - 26 дек. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с министерством имущественных отношений Московской области на публичных торгах реализован земельный участок сельскохозяйственного назначения, изъятый по решению суда в связи с неиспользованием по целевому назначению в 2018 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Участок вблизи деревни Вяземское Можайского городского округа площадью 40,6 га продан за 1 054 950 руб.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что неиспользуемые ООО «Экоурожай» 40,6 га сельхозземли были выявлены управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям в ходе проверки целевого использования земель в 2018 году. До этого времени собственнику не раз выносились предупреждения, которые не имели результата, что повлекло за собой изъятие сельхозземли по суду и ее передачу через торги новому владельцу.

Деньги от продажи будут переданы бывшему собственнику земельного участка за вычетом затрат на проведение процедуры публичных торгов.

В настоящее время можно принять участие в торгах по продаже 6 и аренде 13 участков сельхозназначения в таких городских округах, как Луховицы, Истра, Клин, Шатура, Воскресенск, Зарайск и др.

За более подробной информацией можно обратиться в комитет по конкурентной политике Московской области или самостоятельно подобрать подходящий для себя и своего бизнеса участок в раздел «Торги» на портале ЕАСУЗ.