РИАМО - 26 дек. Подмосковные врачи вылечили от Covid-19 еще 2994 пациента, всего в регионе инфекцию победили 581 598 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Московской области зафиксировали 1565 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 52 Covid-пациента. С начала пандемии было зарегистрировано 634 738 случаев заболевания, умерли 11 865 человек.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что высокая смертность от коронавируса в стране вызвана низким уровнем коллективного иммунитета.

Вакцинацию от Covid-19 ранее внесли в национальный календарь профилактических прививок.