РИАМО - 26 дек. В подмосковной Ивантеевке возбудили уголовное дело по факту обнаружения после пожара тел 3 человек, в том числе ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Пожар произошел в ночь на воскресенье в доме, расположенном в СНТ «Машиностроитель». После тушения огня были обнаружены обгоревшие тела 3 человек, в том числе ребенка 2018 года рождения.

Кроме того, в больницу доставили 2 человек с отравлением угарным газом, в том числе ребенка 2015 года рождения.

К возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнем или замыкание проводки. Обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.