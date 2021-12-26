РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 дек. Ледовое шоу на центральном поле стадиона «Вымпел» в Королеве в воскресенье завершится салютом, сообщает пресс-служба городской администрации.

На стадионе выступят звезды шоу «Ледниковый период». Начнется шоу в 20:00. Посетить его могут все желающие, вход бесплатный.

Завершится мероприятие салютом. Шоу в Королеве завершит серию ледовых предоставлений в Подмосковье.

В этом году в Московской области в четвертый раз реализуется губернаторский проект «Зима в Подмосковье». Для жителей и гостей региона подготовили масштабную программу, в которую вошли свыше 500 различных праздничных мероприятий. Новинкой этого сезона стало шоу «Ледниковый период», которое показывают на самых крупных катках в декабре.