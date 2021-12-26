РИАМО - 26 дек. Сотрудники столичной полиции задержали 7 участников драки, которая произошла на улице Барышихе, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«25 декабря в службу «02» поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Барышихе, дом №44. Прибыли полицейские и пресекли противоправные действия», — рассказали в пресс-службе.

Правоохранители доставили в отдел 7 участников конфликта для разбирательства. Позже в полицию из медучреждения поступила телефонограмма о том, что с упомянутого адреса в больницу доставили пострадавшего гражданина.

Сотрудники правопорядка устанавливают все обстоятельства данного инцидента.