РИАМО - 26 дек. В Московской области подтвердилось 1565 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявили 634 738 таких случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет к Covid-19 в Подмосковье составляет 76,6%.

При появлении любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать доктора. Также не стоит заниматься самолечением.

Все вопросы о коронавирусе можно задать по номеру «122». Кроме того, в регионе запущен тематический сайт.