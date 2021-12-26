РИАМО - 26 дек. В Москве выздоровели еще 2763 пациента, у которых ранее выявили коронавирус, всего в городе вылечились 1 855 083 человека, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выявили 2180 новых случаев заражения инфекцией, госпитализировали 708 заболевших. К аппаратам ИВЛ подключены 515 Covid-пациентов.

Также за минувшие сутки в столице скончался 71 пациент с положительным результатом теста на Covid-19.

С начала пандемии в Москве выявили 2 019 602 случая заболевания, умерли 36 420 инфицированных человек.

Сделать прививку, чтобы защититься от заражения коронавирусом, москвичи могут в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в популярных общественных местах.