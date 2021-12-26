РИАМО - 26 дек. В России за прошедшие сутки умерли 968 человек, у которых ранее выявили коронавирус, всего число умерших с начала пандемии составляет 304 218, сообщает оперштаб.

За сутки в стране подтвердился 23 721 случай заболевания, врачи вылечили 37 285 пациентов. Всего в РФ зафиксировано 10 392 020 случаев инфицирования Covid-19, болезнь смог победить 9 259 771 человек.

Для профилактики заражения Covid-19 следует носить маски в общественных местах и пассажирском транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию.

Коронавирус постоянно мутирует. Последний на сегодня штамм – омикрон – выявили в ноябре в ЮАР. Он быстро распространился по миру, случаи заражения есть и в России.