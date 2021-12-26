РИАМО - 26 дек. На территории России за минувшие сутки выявили 23 721 новый случай заражения коронавирусом, с начала пандемии количество зарегистрированных в стране случаев инфицирования составляет 10 392 020, сообщает оперштаб.

Из всех новых Covid-пациентов 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Лидерами по суточному приросту количества инфицированных стали Москва - 2180 человек, Санкт-Петербург - 1851, Московская область - 1565, Краснодарский край - 570 и Свердловская область - 564.

Терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев ранее заявил, что повышенный риск заразиться Covid-19 есть у курильщиков, людей с хроническим стрессом, недостатком сна, изжогой.

Лучшей защитой от инфицирования коронавирусом является вакцинация. Выбрать препарат для прививки можно из нескольких зарегистрированных отечественных вакцин. Прививка делается бесплатно.

Через 6 месяцев следует пройти ревакцинацию, однако из-за распространения более заразного омикрон-штамма Covid-19 этот временной промежуток могут сократить до 4 месяцев.