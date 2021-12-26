РИАМО - 26 дек. За прошедшие сутки в Москве подтвердилось 2180 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число выявленных случаев с начала пандемии составляет 2 019 602, сообщает столичный оперштаб.

По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве составляет 72%, полностью вакцинацию прошли свыше 6,2 млн горожан. Власти оценивают ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве как благополучную.

Ранее главврач московской больницы им. Филатова Валерий Вечорко назвал уходящую волну заболеваемости Covid-19 одной из самых сложных. По его словам, пациенты с «дельта»-штаммом коронавируса тяжелее поддавались терапии.