РИАМО - 26 дек. Возгорание произошло в одном из домов в СНТ «Машиностроитель» в подмосковной Ивантеевке, в результате произошедшего погибли три человека, в том числе ребенок 2018 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье. По предварительным данным, еще два человека пострадали.

Пушкинская городская прокуратура проведет проверку по факту пожара с жертвами. В рамках нее специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по региону, информация о горящем доме поступила спасателям в 02:52. Последствия пожара устранили в 10:24. В тушении огня участвовали 31 человек и 9 единиц техники.