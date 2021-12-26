РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Игра между подольским хоккейным клубом «Витязь» и магнитогорским «Металлургом» завершилась со счетом 3:5, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Подольские хоккеисты принимали гостей 25 декабря в Ледовом дворце «Витязь». Команда в упорной борьбе уступила лидеру чемпионата.

Как отметил главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко, всем хотелось выиграть последнюю домашнюю игру в 2021 году. Но сделать этого не получилось. Прежде всего такой счет на табло появился из-за провального первого периода: игроки совершенно не делали то, о чем договаривались, не придерживались плана.

По данным на сайте КХЛ, после матча «Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице, подольский «Витязь» находится на 11 месте.