РИАМО - 26 дек. С начала 2023 года в России могут приступить к выдаче электронных паспортов в виде пластиковой карты с носителем информации, сообщает Nation News.

На сегодняшний день прорабатываются детальные требования к выдаче и оформлению такого документа.

«Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года», — отметила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова в эфире радио «Милицейская волна».

Документ будет содержать изображение его владельца и QR-код. На пластиковой карте напишут фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, а также отметят данные о месте проживания, водительских правах, СНИЛС и ИНН.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что электронные паспорта планируется ввести в 3 регионах страны до конца следующего года.

Пластиковая карточка с графой «национальность»: как может измениться российский паспорт>>