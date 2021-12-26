РИАМО - 26 дек. «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье до 23 часов 27 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили в Тверской, Ярославской, Смоленской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Тамбовской областях ЦФО.

В воскресенье в столичном регионе облачно и скользко, ожидается метель. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/c. Температура окажется в районе минус 5 – минус 7 градусов.

27 декабря в Московском регионе сохранится гололедица, пройдет небольшой снег, ветер усилится до 6-11 м/с. Ночью температура ожидается в диапазоне минус 11 – минус 13 градусов, днем столбики термометров покажут 7-9 градусов ниже нуля.