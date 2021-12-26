РИАМО - 26 дек. 4-этажный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в районе Зябликово в Москве в 2023 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

ФОК будет находиться на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда. Специалисты уже получили разрешение на возведение объекта, а проектная документация по нему готова. Суммарная площадь нового спортобъекта столицы будет свыше 4 тыс. кв. м.

«Мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в 2 раза. Строительство спортобъектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом», — рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В спорткомплексе будет 2 бассейна, один из которых предназначен для обучения детей плаванию. Кроме того, там появятся тренажерный зал и буфет для посетителей.

Фасад здания будет облицован металлическими панелями, а территорию ФОКа благоустроят.