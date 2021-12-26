РИАМО - 26 дек. В преддверии Нового года в столичном регионе похолодает до минус 20 градусов, однако к праздничному дню морозы ослабнут, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Начиная со следующей недели температура воздуха будет постепенно понижаться, это будет кратковременная волна холода. В понедельник в течение всех суток местами пройдет кратковременный снегопад. Минимальная температура воздуха в Москве составит минус 15 градусов, по области - минус 17 градусов. Дневная температура в городе минус 9 градусов, по области - от минус 8 до минус 13 градусов», — сказала Позднякова.

Она добавила, что 28 декабря ожидается высокое атмосферное давление, при переменной облачности осадков не прогнозируется. В этот день мороз будет усиливаться, минимальная ночная температура воздуха по Московской области составит минус 15-20 градусов, в Москве - 15-17 градусов ниже нуля. Дневная температура в столице будет около минус 10 градусов, в Подмосковье - минус 13 градусов.

По словам синоптика, 29 декабря станет самым холодным днем предстоящей недели. Локально пройдет небольшой снегопад. Минимальная ночная температура воздуха ожидается в пределах минус 15-20 градусов, дневная - минус 10-15 градусов.

«В последующие дни морозы станут ослабевать, и к 31 декабря в течение суток температура будет порядка минус 7-9 градусов. Не исключено, что к 1 января температура может стать еще выше и нас ждет волна более теплой погоды», — заключила Позднякова.​