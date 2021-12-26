РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 дек. Микрорайон Чернево-2 городского округа Красногорск остался без отопления в воскресенье из-за аварии на теплотрассе, сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

В связи с утечкой на теплоносителе приостановлена подача тепла в микрорайоне Чернево-2. На месте ЧП работает аварийная бригада. В ближайшее время теплоснабжение будет восстановлено.

Жителям принесли извинения за доставленные неудобства.

В городском округе работает Единая дежурная служба при главе. Телефоны: 8 (495) 563-79-32 и «112».