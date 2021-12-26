РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 дек. Во дворах многоквартирных домов в городском округе Королев управляющие компании проведут новогодние елки, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Королеве УК вместе с жителями создают новогоднее настроение. Во дворах будут организованы новогодние елки. 27 декабря Дед Мороз и Снегурочка придут в гости к жителям двора на улице Гагарина, 12/14, начало праздника в 17:30. В это же время новогоднее мероприятие начнется во дворе дома на улице Пионерской, 13, корпуса 1-3.

29 декабря праздник пройдет во дворе на улице Комитетский лес, 18, корпус 1-3, начало в 11:00. В это же время 3 января Новый год отпразднуют во дворе на улице Пионерской, 30, корпуса 5-6.

«Пусть праздник будет добрым и веселым в детских садах, школах, на улице и дома. Ждем детей и взрослых на наших площадках, Дед Мороз со Снегурочкой уже в пути!», - сказал замглавы Королева Владимир Шабалдас.