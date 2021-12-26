РИАМО - 26 дек. По итогам снегопада, который прошел в столице 25 декабря, выпало 14% от месячной нормы осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За прошедший снегопад по городу выпало от 4 до 8 см снега. Уже после 12 часов снегопад почти прекратился», — сказала Позднякова.

При этом, за ночь на 25 декабря в Московском регионе выпало около 7% от декабрьской нормы осадков. Сугробы в мегаполисе выросли до максимальных показателей текущей зимы.

В столице дорожные и коммунальные службы убирали улицы и дворы от снега. В аэропортах отмечалась задержка свыше 100 рейсов. Из-за гололедицы некоторые большегрузы не могли заехать на эстакады, создавая пробки на трассах города.