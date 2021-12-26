РИАМО - 26 дек. Со следующего года в стране введут штраф за курение на объектах недвижимости и предприятиях, сообщает агентство «Прайм».

«За курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»). Штраф для граждан составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей», — отметил юрист Европейской юридической службы Павел Корытов.

Он добавил, что в случае возникновения пожара из-за нарушения запрета курения на объекте штраф увеличится до 5 тыс. рублей.

Юрист напомнил, что в 2021 году стоимость сигарет выросла на 20%.

По его словам, в следующем году производители, продавцы и другие участники оборота никотинсодержащей продукции должны подавать данные в систему маркировки «Честный знак» только одним способом – через оператора электронного документооборота (ЭДО). Хотя в текущем году это можно было сделать самостоятельно.

Корытов уточнил, что по национальному проекту «Демография» в РФ планируется уменьшить количество курильщиков до 10% к 2024 году.

Прогресс в данной работе виден. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году в стране курили 21,6% россиян, а в 2013 году – 41%, заключил специалист.

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