РИАМО - 26 дек. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром в воскресенье отменили и задержали порядка 60 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 8 рейсов задержали и 4 отменили. В Домодедове задержаны 23 рейса, отменен 1. В Шереметьеве 14 рейсов задерживаются, еще 9 отменили.

По данным онлайн-табло подмосковной воздушной гавани Жуковский, здесь задерживаются 4 рейса, отмен нет.

Рейс считается задержанным, если он отклоняется от своего расписания на 30 минут или более. Данные о статусе рейсов поступают напрямую от аэропортов.