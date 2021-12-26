РИАМО - 26 дек. Мусорных свалок на территории Подмосковья больше не будет, а все собранные отходы уходят на переработку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Тема закрыта, и та беда, которая была в Серпухове и в Волоколамске, Можайске и Чехове, в (округе - ред.) Пушкинский, - все сегодня рекультивируется», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».​

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин добавил, что в 2018 году в Подмосковье неприятный запах издавали более 20 работающих полигонов. Люди не могли жить в соседстве с такими объектами, и спустя 3 года ситуация изменилась.

Закрытые мусорные полигоны рекультивируют. Ранее губернатор отметил, что рекультивация – это сложная и дорогостоящая работа, но у Подмосковья есть средства на это.