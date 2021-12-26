РИАМО - 26 дек. В Подмосковье и Москве в воскресенье будет облачно с прояснениями, местами пройдет снег, температура воздуха ожидается до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду в регионе будет определять задняя часть антициклона. Максимальная температура воздуха в столице прогнозируется от минус 7 до минус 5 градусов, в Подмосковье - от минус 5 до минус 10.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 732 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха прогнозируется в районе 70%.

Ветреная и морозная погода очень влияет на механизмы терморегуляции организма. В это время повышается риск переохлаждения и обморожения. Жителям региона рекомендовали соблюдать меры предосторожности.

Геомагнитный фон в столичном регионе в воскресенье прогнозируется неустойчивый.