РИАМО - 25 дек. Возгорание произошло в жилом доме в деревне Макариха в Волоколамском округе, в результате ЧП пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в 12:56 в субботу. Последствия пожара были ликвидированы в 16:36.

В тушении огня в доме участвовали 9 человек и 3 единицы техники.

За минувшие сутки в Московской области случилось 60 пожаров. Их ликвидировали 525 человек и 150 единиц техники.