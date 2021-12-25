РИАМО - 25 дек. Камила Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию среди одиночниц, она набрала 283,48 балла, сообщает Газета.ru.

У фигуристки по баллам очень большой отрыв от ближайших соперниц.

На втором месте Александра Трусова, у нее 248,65 балла. Бронзовую медаль выиграла Анна Щербакова с 239,56 балла.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. В чемпионате принимали участие Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Муравьева, Майя Хромых и другие.