РИАМО - 25 дек. Столичные полицейские задержали на улице Малыгина в Москве 40-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщается на сайте «МВД Медиа».

При личном досмотре у задержанного обнаружили 21 сверток, в котором лежало порошкообразное вещество. Проведенное исследование показало, что в порошке содержится метадон общей массой порядка 40 граммов.

В квартире по месту жительства задержанного полицейские провели обыск. Там найдено еще 302 свертка с 268 граммами метадона. Мужчина незаконно приобрел наркотик, чтобы в последующем продать его.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.