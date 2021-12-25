РИАМО - 25 дек. Хронический стресс, недостаток сна и курение повышают риск заразиться коронавирусом, сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

«Наш организм защищен не только кожей, но и слизистыми оболочками. Качество слизистых во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям. Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ», – пояснил врач в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что у курящего человека слизистая раздражается, воспаляется, а еще становится тонкой. Через нее Covid-19 быстрее проникает в организм.

По его словам, увеличивают возможность заражения изжога, которая обжигает слизистые в организме. Еще опасны немытые перед едой руки, сухой воздух и пыль в помещении.

«Воздух в квартире не должен быть сухим, чтобы не было избытка пыли, которая тоже сушит слизистые. Помещение должно проветриваться и должна проводиться влажная уборка, потому что с нас летит очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм», - сказал Хухрев.

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