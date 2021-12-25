РИАМО - 25 дек. В текущем году продукция из Московской области получила высшие награды за качество и вкус на Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Лауреатами конкурса стали торговая марка «Правильное молоко» (АО «Агроинновационное содружество «Ферма роста») и сырки творожные глазированные «Ростагроэкспорт» (ООО «Ростагроэкспорт»).

Дипломантами всероссийского конкурса стали торговые марки «Правильное масло», «Правильный творог» (АО «Агроинновационное содружество «Ферма роста»), десерт творожный глазированный в вафельном сахарном рожке «Семь тайн вкуса» (ООО «Ростагроэкспорт»), соусы на основе растительных масел под торговыми марками «Оскар», «Марианна» (ООО «Ногинский пищевой комбинат»).

Программа «100 лучших товаров России» создана в 1998 году на базе МОО «Академия проблем качества» как инструмент реализации проектов, которые направлены на поддержку конкурентоспособности российских товаропроизводителей и стимулирование выпуска ими высококачественной продукции.