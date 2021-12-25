РИАМО - 25 дек. На территории Москвы к 2024 году планируется построить 5 мостов, по двум объектам специалисты ведут проектно-изыскательские работы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как уточнил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов, два моста строители уже начали возводить.

«Один — через Москву-реку на участке от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, второй — через реку Битцу на участке от МКАД до автодорожной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Также строится мост через затон Новинки на территории АМО «ЗИЛ», — рассказал Загрутдинов.

По его словам, еще появятся два автомоста и один пешеходный мост.

В текущем году в мегаполисе уже появилось 5 мостов. Один из которых соединяет берега реки Сходни. Кроме того, в рамках работ по строительству СВХ специалисты реконструировали мост через реку Яузу, а еще 3 моста перекинули через реку Лихоборку.

В октябре в мегаполисе начали работы по проектированию моста через реку Пехорку, который поможет соединить две дороги - Северо-Восточную хорду и трассу Москва – Нижний Новгород – Казань. Длина объекта будет 360 м.

В 2011-2020 годах на территории Москвы было возведено 16 мостов. А до 2024 года в столице появятся еще 11 таких объектов.