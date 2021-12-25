РИАМО - 25 дек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу открыл на территории музейного комплекса «Дорога памяти» рядом с подмосковным парком «Патриот» фестиваль «Зимняя сказка». В рамках него работает самый большой в регионе каток, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Министр вместе с детьми также зажег огни на главной елке Вооруженных сил России высотой 30 м.

«В преддверии Нового года, до празднования которого осталось меньше недели, мы с вами открываем уникальный фестиваль «Зимняя сказка». Круг активностей для всей семьи значительно расширился: помимо увеличенной площади катка и горок, появились хоккейная площадка, масса новых спортивных и интерактивных развлечений», - сказал Шойгу.

По сравнению с прошлым годом площадь катка возросла почти в 2 раза - до 5,5 тыс. кв. м. Он разделен на 2 зоны — взрослую и детскую. Каток будет работать ежедневно с 10 до 22 часов, кроме 31 декабря и 1 января. Сюда можно прийти со своими коньками или взять их напрокат - инвентарь бесплатно выдают под залог, который потом возвращают.

«Я первый раз здесь. Каток очень крутой, тут чрезвычайно красиво, прямо как в сказке. Спасибо огромное организаторам, потому что это прекрасные предновогодние эмоции», — сказала посетительница катка Полина Базарова.

Катание на тюбингах также бесплатное. Самая большая горка выросла с 50 до 60 м.

У жителей и гостей Московской области в этом году огромный выбор: в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в регионе работает более 300 катков и почти 150 тюбинговых трасс.

Фестиваль «Зимняя сказка» продлится до 6 марта. Посетители также смогут прокатиться на квадроциклах, упряжках хаски и оленей или пронестись с ветерком на русской тройке.

Подготовили и обширную спортивную программу. Так, в первый день фестиваля для семей военнослужащих прошел турнир по международному виду спорта Ice Cross DownHill - скоростной спуск на коньках. Кроме того, скрестили клюшки юниоры ЦСКА и СКА.

Добраться на фестиваль можно как на личном, так и на общественном транспорте. Расписание есть на https://patriotp.ru/kontakty/raspisanie-avtobus/.