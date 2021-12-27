РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске в понедельник пройдут общественные обсуждения реконструкции городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на Домодедовском шоссе, 25 Б, их проведет Водоканал онлайн, с документами можно ознакомиться заранее, сообщает администрация округа.

МУП «Водоканал» Подольска проведет общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня и проектной документации по реконструкции городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на Домодедовском шоссе, 25Б. В частности, там планируют сделать сооружения для обработки осадка сточных вод и биогазовые установки. Обсудят также предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Водоканал заказал работы по оценке воздействия на окружающую среду ООО «ЭкоТехПром групп».

На очистных сооружениях планируют обрабатывать осадок, образующийся в процессе очистки сточных вод на городских очистных сооружениях. Его будут стабилизировать, снижать запах, уменьшать массу, обеззараживать, улучшать физико-механические свойства, обеспечивающие возможность его экологически безопасной переработки и размещения в окружающей среде.

Ознакомиться с объектом общественных обсуждений можно в Подольске на улице Пионерская, 1Б, помещение №4206 с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 по рабочим дням до 6 января 2022 года. Там же оставить замечания и предложения в журнале или в письменной форме через электронную почту ecozdrav@bk.ru. Также документы выложат на официальном сайте МУП «Водоканал» Подольска в разделе «Новости» и на официальном сайте администрации округа.

Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний посредством видеоконференцсвязи на электронной площадке «ZOOM» через ссылку зарегистрированным участникам в понедельник, начало в 15:00.

Представители общественности для участия в общественных обсуждениях могут направить заявку на электронную почту: ecozdrav@bk.ru.

Со стороны заказчика ответственной за проведение является Людмила Лукьянова, телефон: 8(496)754-78-69, e-mail: oks@vodokanalpodolsk.ru; со стороны администрации Ирина Симчук, телефон: 8(496)769-92-21, e-mail: ecozdrav@bk.ru.

Общественные обсуждения с даты обеспечения доступа общественности к объекту экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, продлятся 31 день.