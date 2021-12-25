РИАМО - 25 дек. Статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский дали старт продажам продукции областных фермеров в международном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

«Московская область постоянно расширяет сбыт сельскохозяйственной продукции, уже сегодня регион занимает первое место в России по количеству сельхозрынков, имеет лидирующие позиции по количеству ярмарок», - сказал Евтухов.

По его словам, продажа продукции от региональных фермеров в Шереметьеве является примером нестандартного подхода производителей к расширению рынка сбыта своего товара. Также такое решение позволит гостям региона познакомиться с продукцией подмосковных производителей.

«А фермер получит выход на рынок, не ограниченный региональными рамками», - добавил Евтухов.

В Подмосковье также успешно используются традиционные инструменты реализации сельхозпродукции на рынках, ярмарках, в нестационарных торговых точках. В этом году оборот розничной торговли в регионе в перечисленных форматах вырос на четверть и составил 32,5 млрд рублей.

В магазине столичной воздушной гавани подмосковные фермеры представили сыры, паштеты, напитки, колбасы, сладости и выпечку.

Всего в Подмосковье делают свыше 900 уникальных разновидностей сыра, область лидирует в России по объему производства этого продукта.

«Мы хотим, чтобы подмосковная продукция завоевала симпатии и любовь не только наших жителей, но и гостей из других регионов. Ну а где еще можно наладить контакт с таким широким кругом покупателей, как не в аэропорту? Поэтому сегодня мы даем старт продаж продукции подмосковных фермеров в крупнейшей воздушной гавани России», - сказал Воскресенский.

Он высказал уверенность, что данный шаг поддержит фермеров, а еще поспособствует ознакомлению широкого круга потребителей с качественными и вкусными продуктами из Московской области.

Первыми посетителями торговой точки с продукцией подмосковных фермеров в субботу стали член Совета Федерации РФ, заслуженный мастер спорта СССР, Герой РФ, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Мышкин и саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Начинающие сыровары Московской области в следующем году смогут получить гранты на создание и развитие своих хозяйств.