РИАМО - 25 дек. Российское министерство здравоохранения заявило, что все случаи заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» в стране завозные. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Последняя мутация инфекции впервые была найдена в ноябре в ЮАР. Она очень быстро распространилась по миру, в том числе есть зараженные этим штаммом и в РФ.

Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сказал, что в России зафиксированы незавозные случаи заражения людей «омикроном».

«В России зафиксированы случаи заболевания Covid-19, вызванного штаммом «омикрон», при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными», — сообщили пресс-службе министерства.

Там подчеркнули, что других случаев заражения новым штаммом на территории страны на сегодняшний день нет.

У заболевших «омикроном» врачи отмечают следующие симптомы: слабость, повышенную утомляемость, а еще высокую температуру тела.

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Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- В России зафиксированы незавозные случаи заражения омикрон‑штаммом Covid‑19. Этот штамм распространяется быстрее остальных.

- Еще 2962 человека победили коронавирус в Подмосковье. Все прививочные пункты в регионе обеспечены вакцинами.

- От коронавируса в Москве вылечились еще 3 108 пациентов. Сделать бесплатную прививку от Covid‑19 можно в городских поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

- 981 Covid‑пациент умер в России за минувшие сутки. В стране проводится бесплатная вакцинация населения от инфекции.

- За сутки в России зарегистрировали 24 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 431 больного. В Москве - 2 714.