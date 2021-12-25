РИАМО - 25 дек. Очередная партия коров поступила на предприятие «Рота-Агро Благовещенье» в Наро-Фоминском городском округе. Партия нетелей прибыла из племенного хозяйства в Зарайске, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В один из крупнейших производителей молока в регионе - агрохолдинг «Рота-Агро Благовещенье» - поступила третья за текущий год партия крупного рогатого скота. Специалисты предприятия отобрали 100 нетелей голштинской породы в племрепродукторе подмосковного Зарайска», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что первые растелы новых нетелей начнутся в феврале следующего года и продлятся до лета.

По словам Воскресенского, на сегодняшний день животным предстоит адаптация в рамках ветеринарно-санитарных мероприятий. Месяц коровы будут находиться на карантинной площадке.

«Всего в этом году агрохолдинг приобрел около 400 голов КРС голштинской породы. Все коровы, отмечу, были отобраны в лучших племенных репродукторах Московской области с высокими показателями по молочной продуктивности. Для голштинской породы она составляет от 9,5 тыс. до 12 тыс. л молока с соотношением жира и белка 4,3% и 3,2%. Именно такие свойства молока необходимы для производителей сыра», − отметил Воскресенский.

На фермах агрохолдинга «Рота-Агро Благовещенье» сейчас содержатся порядка 6 тыс. голов крупного рогатого скота.